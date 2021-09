Alcaraz laat in show van ruim 4 uur zien waarom hij nieuwe Nadal wordt genoemd

Carlos Alcaraz heeft zich na een waar spektakelstuk geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De 18-jarige Spanjaard rekende sensationeel af met Stefanos Tsitsipas, de nummer drie van de wereld: 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6, 7-6 (5).

Alcaraz wordt ook wel de nieuwe Nadal genoemd. En het publiek in New York kreeg te zien waarom.

Met tennis van ongelofelijk hoog niveau kregen beide spelers het publiek op de banken. De ervaring van Tsitsipas leek de doorslag te geven, toen de Griek afstand nam in de derde set. Alcaraz knokte zich echter terug van een dubbele break en overleefde daarbij drie setpunten.

En ook toen de pijp na de vierde set leeg leek bij de jongeling, werden er plotseling weer extra reserves aangeboord.

Nieuwe held

De toeschouwers hadden in Alcaraz hun nieuwe held, zeker omdat Tsitsipas zich met zijn lange sanitaire stops in eerdere ronden niet populair had gemaakt in New York. "Dank dat jullie me naar een hoger niveau hebben gestuwd", richtte hij zich tot het publiek.