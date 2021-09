Muguruza koppelt liefde voor New York weer aan goede resultaten op US Open

Garbine Muguruza tennist graag in New York, al straalde ze dat met haar resultaten op de US Open niet uit de laatste jaren. Na een mooi gevecht met drievoudig finalist Viktoria Azarenka staat de Spaanse nu wel in de vierde ronde, een evenaring van haar beste prestatie ooit.

Muguruza, die in 2016 Roland Garros won en een jaar later ook Wimbledon, trok met 6-4, 3-6 en 6-2 aan het langste eind. "Dit jaar werkt het tot nu toe voor mij, dus ik wil gewoon zo doorgaan", zei ze na de zwaarbevochten zege.

In de eerste set gaven de harde, vlakke slagen van Muguruza de doorslag, in de tweede de harde returns van Azarenka. In het beslissende bedrijf haperde de eerste service van de Wit-Russische en Muguruza viel de tweede opslag met succes aan.

Halep toont karakter

Voormalig nummer een van de wereld Simona Halep moest tegen Jelena Rybakina ook flink aan de bak, maar won haar spannende driesetter uiteindelijk ook. De Roemeense won met 7-6 (11), 4-6, 6-3.