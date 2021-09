EK-droom volleybalsters voorbij na nederlaag tegen sterk Italië

De Nederlandse volleybalsters zijn er niet in geslaagd om de finale van het EK te bereiken. In de halve finale bleek Italië een maatje te groot: 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 18-25).

Het halen van de halve finale was volgens bondscoach Avital Selinger al meer dan hij had durven dromen en dus temperde hij vooraf de verwachtingen. "Dit is al een heel aangename verrassing. Deze wedstrijd tegen Italië is al een heel waardevolle ervaring."

Slecht begin

Het enige wat Selinger hoopte is dat zijn volleybalsters in de Stark Arena in Belgrado het gebruikelijke niveau zouden halen tegen de nummer zeven van de wereldranglijst.

Nederland had in de kwartfinale overtuigend gewonnen van Zweden, maar tegen Italië kwam de ploeg van Selinger er in de eerste twee sets niet aan te pas. De tweevoudig Europees kampioen speelde geconcentreerd, was ijzersterk aan het net en wist veel meer aanvallen te verzilveren dan Nederland.