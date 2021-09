Feyenoord-vrouwen slaan toe in blessuretijd en spelen weer gelijk in eredivisie

Debutant Feyenoord heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Eredivisie Vrouwen niet kunnen winnen. sc Heerenveen leek dankzij twee doelpunten van Chimera Ripa lang op een zege af te stevenen, maar Romée van de Lavoir maakte in de blessuretijd nog gelijk: 2-2.

De wedstrijd werd opengebroken door geklungel achterin bij Feyenoord. Samantha van Diemen wilde terugspelen op keepster Jacintha Weimar, maar leverde zomaar in bij Chimera Ripa. Voor de spits was het een koud kunstje om het cadeautje uit te pakken.

Feyenoord, dat vorige week zijn eerste vrouwenwedstrijd in de clubhistorie gelijkspeelde tegen Den Haag, kwam snel na rust weer langszij. Nu was het Heerenveen-keepster Claire Dinkla die in de fout ging. Haar uittrap werd geblokt en de bal kwam uiteindelijk voor de voeten van Van de Lavoir, die zo het eerste doelpunt voor Feyenoord Vrouwen op Varkenoord kon maken.