Ontsnapte wolf Dierenpark Amersfoort dood, andere wolf zwaargewond

De ontsnapte wolven bleken volgens het dierenpark de twee laagste in de rangorde van de roedel te zijn. In de onrust door het lawaai van onderhoudswerkzaamheden hebben zij het ondergrondse hekwerk weten te ontwrichten, op een niet-zichtbare zwakke plek.

Bij de dode wolf is hartfalen geconstateerd en lichte bijtwonden. Volgens het dierenpark is niet duidelijk of dat hartfalen al langer speelde, de autopsie is nog niet afgerond. Maar misschien wordt de doodsoorzaak zelfs nooit helemaal precies duidelijk, aldus Verdonck.

Eén van de maandag ontsnapte wolven uit Dierenpark Amersfoort is dood. De andere wolf is zwaargewond geraakt, meldt de dierentuin . De dood van het dier komt hard aan bij de verzorgers, zegt Teamleider Dierverzorging Willem Verdonck.

De wolven werden na hun ontsnapping snel gelokaliseerd en verdoofd. Daarna werden ze met de rest van de roedel in een verblijf achter de schermen ondergebracht. Woensdag werd aan het begin van de avond geconstateerd dat één wolf dood was en de andere zwaar gewond.

Dominante vrouwtjes

Wat zich precies heeft afgespeeld, is onduidelijk, schrijft het dierenpark. Een mogelijkheid is dat enkele dominante dieren de twee ontsnapte wolven hebben aangevallen, maar zeker is dat volgens een woordvoerder niet. De verzorgers hebben gezien dat twee vrouwtjes uit de roedel zich vaker dominant naar de andere wolven gingen gedragen. Maar dat soort spanning hoort volgens de verzorgers bij het natuurlijk gedrag van dieren die in sociale groepen leven, zoals wolven.

Een ander scenario is volgens de woordvoerder dat de wolven werden opgejaagd en in een hoek zijn gedreven en dat ze gewond raakten toen ze probeerden weg te komen. De angst zou bij een van hen hartfalen hebben kunnen veroorzaken.

Sociale structuur gestabiliseerd

De twee dominante vrouwtjes zijn nu apart van de roedel ieder in een eigen verblijf ondergebracht. Zij kunnen niet meer terugkeren in de groep, omdat de verhoudingen permanent verstoord zijn. Dierenpark Amersfoort zoekt voor hen een geschikte plek in een andere dierentuin of wildpark.

De andere wolven keren wel snel terug in hun eigen verblijf en zullen dan weer zichtbaar zijn voor het publiek. De gewonde wolf wordt apart verzorgd. "Met de scheiding van de dominante vrouwen zien we nu dat de sociale structuur van de groep is gestabiliseerd", aldus Verdonck.