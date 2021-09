Volleyballers verslaan ook Noord-Macedonië zonder setverlies op EK

Van alle EK-deelnemers is Noord-Macedonië (24ste op de Europese ranglijst) op papier de zwakste broeder in de poule. Elf jaar geleden verloor Nederland echter al eens met 3-2 in de EK-kwalificatie en ook nu bleek het een taaie tegenstander voor de nummer 8 van Europa.

De Nederlandse volleyballers hebben in het Finse Tampere ook hun tweede duel bij het EK gewonnen. Net als in het eerste duel met Spanje speelde Oranje niet geweldig tegen het bescheiden Noord-Macedonië, maar won wel met 3-0 (25-20, 25-18, 25-22).

De derde set nam Nederland vroeg een kleine voorsprong en hield dat vast. De dit toernooi teruggekeerde Wouter ter Maat mocht het beslissende punt binnen slaan.

Rusland wordt andere koek

Met twee zeges op de twee zwakste ploegen in de poule gaat Nederland voorlopig aan de leiding in groep C. Zaterdag wacht de ploeg van bondscoach Piazza in Rusland echter een grotere uitdaging.

De verliezend finalist van de Olympische Spelen in Tokio aast op revanche na de verrassende nederlaag in het eerste duel tegen Turkije.