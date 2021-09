China-correspondent in strikte quarantaine: 'Was ik maar van stoel gewisseld'

Het quarantainehotel China waar correspondent Sjoerd den Daas verblijft - NOS/Sjoerd den Daas

China-correspondent Sjoerd den Daas werd vanochtend in allerijl uit zijn hotelkamer gehaald en verplaatst naar een ander hotel. Reden: een coronabesmetting in het vliegtuig waar hij mee reisde. In dit artikel vertelt hij zijn verhaal.

Rond het middaguur gaat de telefoon, zoals die op de vreemdste momenten gaat de laatste dagen. Meestal op de momenten dat ik niet direct reageer op vragen van de arts op WeChat tijdens de verplichte quarantaine waar alle inkomende reizigers doorheen moeten. "Zit u in kamer 6209?" Ik hum instemmend. "Zat u in het vliegtuig op rij 15, of bent u nog van stoel gewisseld?" Was dat maar zo, denk ik nu. Drie rijen achter mij, op de vlucht van Amsterdam naar Shanghai, blijkt een passagier positief getest te zijn op corona. Domme pech. En een nachtmerriescenario in China. Om die reden heb ik de afgelopen weken eerst in Tokio en daarna in Nederland vooral in een cocon geleefd. Niet omdat ik me nog veel zorgen maak over corona an sich. Wel over de gevolgen die mij en mijn medepassagiers zouden wachten in China. Om die reden had ik voor vertrek naast de door China vereiste testbatterij meerdere extra wattenstaafjes de neus in laten boren. Stuk voor stuk negatief.

Nu zit ik alsnog in een ambulance, afgevoerd via de nooduitgang van het hotel. Mijn weer ingepakte koffers liggen op de brancard, door een raam ben ik gescheiden van de goed ingepakte ambulancebroeders. Een paria ben je hier, melaats bijna. Tot het tegendeel bewezen is. En dan nog niet, eigenlijk. Ook in de afgelopen dagen testte ik negatief. Vermoed ik althans, want uitslagen worden niet gedeeld. "Als je positief getest had, had je het nu wel geweten", merkte één van de verpleegkundigen eerder lachend op. In Shanghai geldt een centrale quarantaine van twee weken. In welk hotel je terechtkomt, blijft voor de meesten tot het laatste moment een verrassing. Het is maar net hoe lang je wordt vastgehouden bij de douane, wanneer je koffer van de band rolt. Je legitimatiebewijs lever je in. Bekijk hier hoe de rit richting het quarantainehotel verliep:

China-correspondent Sjoerd den Daas verplicht naar strenger quarantainehotel gebracht - NOS