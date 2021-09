Dallinga schiet Excelsior met vier goals in Den Bosch naar tweede plaats

Excelsior is in de eerste divisie opgeklommen naar de tweede plek. Na een week waarin het de Rotterdammers niet lukte voor het verstrijken van de transferdeadline nog een spits in huis te halen, prikte Thijs Dallinga ineens vier doelpunten binnen tegen FC Den Bosch (0-5).

De 21-jarige Groninger had weinig gevoetbald de laatste drie seizoenen en deed vanuit de plaatselijke FC een stapje terug naar Excelsior om weer aan zijn wedstrijden te komen. Door zijn ongekende scoringsdrift in de laatste drie wedstrijden is hij nu met zes goals zelfs topscorer van de competitie.

De tijden dat stadgenoot Feyenoord met David Connolly, Thomas Buffel of Salomon Kalou nog eens een grote belofte op Woudestein liet rijpen, lijken voorbij. Na de verkoop van spits Elías Ómarsson zaten de ambitieuze Kralingers ineens verlegen om een doelpuntenmaker.