Onderzoekers vinden gecrashte NH90-legerhelikopter

Bergingsexperts hebben gisteren de Nederlandse NH90-helikopter die vorige maand crashte in het Caribisch gebied gevonden. Een deel van de helikopter is gevonden op de plek waar het toestel in zee stortte, z'n 12 kilometer uit de kust van Aruba. De romp is ongeveer 100 kilometer verderop gevonden, meldt Defensie. Beide delen liggen op de zeebodem.

Bij de crash kwamen twee bemanningsleden om het leven, de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies. Naar het toestel werd sinds begin deze maand door deskundigen gezocht.

Dat een deel van de helikopter zo ver van de oorspronkelijke crashlocatie is gevonden, komt volgens een woordvoerder van Defensie doordat de romp van het toestel in eerste instantie drijvende werd gehouden door ballonnen en daardoor is weggedreven. Er stond op dat moment een stevige stroming. Het toestel zonk nadat de ballonnen waren geknapt. Het ministerie laat uitzoeken of het nog mogelijk is om de helikopter te bergen.

Geen technisch probleem

De Inspectie Veiligheid Defensie concludeerde afgelopen week dat de crash waarschijnlijk niet veroorzaakt is door een technische of mechanische storing.

Na inspectie van onder meer de zwarte doos blijkt dat de helikopter onverwachts daalde en in zee stortte. Wat daarvan de oorzaak was, is nog niet duidelijk. Alle NH90-helikopters werden enige tijd aan de grond gehouden, in afwachting van het onderzoek. De helikopters zijn inmiddels weer in gebruik.