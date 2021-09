Vermoeide Hassan komt in Brussel niet aan eigen wereldrecord op Engelse mijl

Sifan Hassan is er niet in geslaagd haar eigen wereldrecord op de Engelse mijl (1.609,344 meter) uit 2019 te verbeteren.

Bij de Diamond League-meeting in Brussel deed de olympisch kampioene op de 5.000 en 10.000 meter in Tokio voor zo'n 27.000 toeschouwers een dappere poging, maar ze kwam uiteindelijk ruim twee seconden tekort: 4.14,74.

Te vermoeid voor 10.000 meter

Vorig jaar liep Hassan voor lege tribunes in Brussel een nieuw werelduurrecord. Dit jaar wilde ze in eerste instantie een aanval doen op het wereldrecord op de 10.000 meter - het record dat ze in aanloop naar de Olympische Spelen brak in Hengelo, maar een paar dagen later weer kwijtraakte aan de Keniaanse Letesenbet Gidey - maar na haar succesreeks in Tokio liet de Nederlandse weten niet fris genoeg meer te zijn voor de lange afstand.

In plaats daarvan deed ze een gooi naar verbetering van haar eigen wereldrecord op de mijl. Dat record liep ze op 12 juli 2019 bij Diamond League-wedstrijden in Monte Carlo: 4.12,34 minuten.