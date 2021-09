Knappe zege Visser in Diamond League, geen wereldrecord vermoeide Hassan

Nadine Visser heeft voor de tweede keer in haar loopbaan een 100 meter horden bij een Diamond League-meeting op haar naam geschreven. Bij de Van Damme Memorial in Brussel was ze voor zo'n 27.000 toeschouwers de Nigeriaanse Tobi Amusan met miniem verschil de baas.

De Jamaicaanse Megan Tapper, de winnares van olympisch brons in Tokio, werd in 12,77 ook ditmaal derde.

Na een wat mindere start greep Visser in het tweede gedeelte van haar race op knappe wijze de macht. De Nigeriaanse Tobi Amusan werd in dezelfde tijd tweede, maar op de finishfoto bleek Visser duidelijk de winnaar.

Visser, de nummer vijf van de Spelen, was vorige week bij de Diamond League in Parijs al goed voor zilver en een nationaal record (12,58), maar de tweevoudig Europees kampioene indoor snelde nu in 12,69 naar de winst.

Voor Visser is het de tweede Diamond League-zege in haar loopbaan. In 2020 was ze ook al de beste in Rome.

Hassan te vermoeid voor 10.000 meter

Vorig jaar liep Hassan voor lege tribunes in Brussel een nieuw werelduurrecord. Dit jaar wilde ze in eerste instantie een aanval doen op het wereldrecord op de 10.000 meter - het record dat ze in aanloop naar de Spelen brak in Hengelo, maar een paar dagen later weer kwijtraakte aan de Keniaanse Letesenbet Gidey - maar na haar succesreeks in Tokio liet ze weten niet fris genoeg meer te zijn voor de lange afstand.

In plaats daarvan deed Hassan een gooi naar verbetering van haar eigen wereldrecord op de mijl. Dat record liep ze op 12 juli 2019 bij Diamond League-wedstrijden in Monte Carlo: 4.12,34 minuten.

In Brussel werd Hassan de eerste twee ronden gegangmaakt door twee hazen. Met een enorm gat op de rest van het veld snelde ze vervolgens onverstoorbaar naar de finish. Het wereldrecord bleek te veel gevraagd.