Zware gevechten in Panjshirvallei, Talibanstrijders claimen overwinning

Er zijn berichten over zware gevechten in het laatste bolwerk tegen de Taliban in Afghanistan, de Panjshirvallei. Drie bronnen binnen de Taliban zeggen tegen persbureau Reuters dat hun strijders de vallei hebben ingenomen, maar daarvan is geen bevestiging en de status van die bronnen is onduidelijk. De verzetsbeweging in Panjshir spreekt de claim tegen, de Talibanleiders in Kabul zeggen er niks over.

"De propagandamachine van de Taliban blijft onjuiste claims verspreiden", zegt een woordvoerder van het National Resistance Front (NRF) tegen de BBC. Voormalig vicepresident Saleh, die zich bij het verzet in de provincie Panjshir heeft gevoegd, spreekt berichten tegen dat hij het land uit is gevlucht. "Het verzet gaat door en ik ga door", zegt hij op Twitter.

Zware verliezen

Zowel verzetsstrijders als de Taliban beweren dat ze de tegenstander zware verliezen hebben toegebracht. Journalisten kunnen die berichten niet verifiëren, omdat ze niet ter plaatse zijn. "Maar het lijkt er wel sterk op dat de Taliban vooruitgang hebben geboekt", zegt correspondent Aletta André.

Het is de vierde dag op rij van hevige gevechten tussen Talibanmilities en het NRF. De afgelopen 24 uur is de strijd volgens internationale media geëscaleerd. Die baseren zich op woordvoerders van beide partijen en op waarnemingen van de lokale bevolking.

'Honderden gedood of verwond'

Een NRD-commandant beweert dat zijn troepen honderden Talibanstrijders hebben gedood of verwond. Ook zouden ze tientallen voertuigen hebben uitgeschakeld. Maar woordvoerders van de extremistische Taliban-beweging spreken dat weer tegen.

Op hun beurt zeiden de Taliban vandaag dat ze een aantal districten in de provincie Panjshir hebben veroverd, later dus gevolgd door het bericht dat ze heel Afghanistan in handen hebben. De verliezen bij het NRF zijn volgens de Taliban groot.