Dutch Grand Prix en Zandvoort tevreden over eerste Formule 1-dag

Publiek op de tribune voorafgaand aan de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort - ANP

De eerste dag van het Formule 1-weekend is volgens de organisator Dutch Grand Prix (DGP) "ordentelijk" verlopen. De organisatie reageert met een statement op de kritiek op de drukte rondom het circuit in Zandvoort. "De instroom van de oranje-fans verliep vloeiend. Er zijn geen files ontstaan en bezoekers arriveerden, zoals verwacht, voornamelijk te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer", is te lezen. Ook de gemeente Zandvoort vindt de dag "soepel verlopen", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. "Buiten enkele hele drukke piekmomenten is het goed gegaan. Ook de uitloop lijkt heel ordentelijk te verlopen." Er werden vandaag 65.000 bezoekers ontvangen op het circuit. Tijdens de vrije trainingen van de Formule 1 zat iedereen op zijn vaste zitplaats op de tribune, zegt DGP. Na de trainingen ging een groot deel van het publiek richting de horeca van het circuit of het toilet. "De periode waarin deze publieksbeweging ontstaat, duurt ongeveer een uur. Tijdens deze pauze vielen als gevolg van een technische storing de kassa's uit bij een kwart van de horecaverkooppunten, met als gevolg grotere drukte dan voorzien." Zo zag die drukte eruit:

Grote drukte in Zandvoort op route tussen station en circuit - NOS

Na de eerste vrije training werden daarom volgens DGP extra maatregelen getroffen voor een betere spreidingdoor de organisatie en de gemeente. De bezoekers werden erop gewezen dat ze hun vaste zitplaats moesten gebruiken. "Additioneel zijn honderden vrijwilligers ingezet om de mensen hier ook op te wijzen en horecapersoneel heeft bezoekers instructies gegeven om consumpties op de tribune te nuttigen." Volgens de organisatie is mede daardoor de uitstroom na de tweede training beter gereguleerd. Ook kregen bezoekers na afloop een bericht met een verzoek om niet meteen naar huis te vertrekken, maar bijvoorbeeld richting het strand of de horecagelegenheden van Zandvoort te gaan. "Ten tijde van het versturen van dit bericht was de piek van de uitstroom al achter de rug en zeer succesvol verlopen." Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zei dat "de praktijk schuurt met wat de regels zijn". Volgens hem is er geen sprake van een dubbele standaard: "De regels zijn voor alle sectoren gelijk." Over de handhaving vanuit de gemeente van de drukte op straat liet hij zich niet uit: "Ik laat het eventjes daar."

Quote Voor veel ondernemers voelt het als meten met twee maten. Koninklijke Horeca Nederland

Maar de horecabranche en festivalorganisatie ID&T hopen dat de drukte een voorbode is voor wat er weer mag in de andere branches. "We gunnen het de F1-organisatie, Zandvoort en de fans van harte", aldus KHN tegen persbureau ANP. "Maar voor veel ondernemers voelt het als meten met twee maten. De ongelijkheid tussen de sectoren moet worden opgeheven." Ritty van Straalen, ceo van ID&T, noemde het "fantastisch dat zulke aantallen mensen weer kunnen". Volgens hem geeft dat hoop voor de entertainmentsector. "Mooi om zo veel mensen bij elkaar te zien die zich zichtbaar verheugen op iets dat ze met elkaar gaan beleven." Eerste reactie prins Bernhard Het doorgaan van de grand prix, terwijl festivals met veel bezoekers zijn afgeblazen, heeft ook de afgelopen weken al geleid tot verontwaardiging in de entertainmentbranche. Vooral prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, kreeg veel kritiek, ook omdat namens hem muzikanten werden uitgenodigd voor een optreden in Zandvoort zonder dat daar betaling tegenover staat. Bij Ziggo Sport reageerde de prins voor het eerst zelf op het feit dat er kritiek is, maar hij ging er niet inhoudelijk op in. Bernhard, met mondneusmasker alleen over zijn mond, zei dat er vooral een heleboel mensen voor het doorgaan van de grand prix zijn: "En er zijn soms ook mensen die, ook met een goede reden, ergens tegen zijn. Die krijgen natuurlijk ook een podium. En je ziet nu dat de mensen die voor zijn echt aan het genieten zijn en dat je ook ziet hoe blij ze zijn."