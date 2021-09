Apple stelt plan om iPhones te scannen op kinderporno uit

Apple stelt de ingebruikname van software die het mogelijk maakt om iPhones te doorzoeken op kinderporno uit. Het bedrijf zegt meer tijd nodig te hebben om het systeem te verbeteren voordat het operationeel wordt.

"Na feedback van onder meer klanten, belangenorganisaties en onderzoekers hebben we besloten de komende maanden meer tijd te nemen om dit belangrijke systeem ter bescherming van kinderen verder te verbeteren", zegt het bedrijf.

Het systeem is onderdeel van het besturingssysteem iOS 15, dat dit najaar beschikbaar moet zijn. De scanfunctie wordt alleen geactiveerd in de VS, maar draait in beginsel op alle toestellen waarop het nieuwe besturingssysteem wordt geïnstalleerd. Het scannen gebeurt dus op het toestel zelf, zonder dat de gebruiker daar weet van heeft.

Plaatjes die door het systeem als verdacht worden aangemerkt, worden vervolgens bekeken door een moderator van Apple. Oordeelt die ook dat sprake is van kinderporno, dan wordt het materiaal doorgestuurd naar de National Center for Missing and Exploited Children. Overigens kan Apple de bestanden alleen inzien als de bezitter van de iPhone gebruikmaakt van de cloud.

Server gecontroleerd door Chinese overheid

Er was veel kritiek op het besluit van Apple. Wereldwijd hebben zo'n negentig organisaties de techreus opgeroepen terug te komen van zijn voornemen om foto's van gebruikers te doorzoeken. Veel beveiligings- en privacydeskundigen zijn sceptisch.

Zij vrezen dat de technologie in een later stadium gebruikt kan worden om meer gegevens van Applegebruikers te controleren. Autoritaire regimes zouden dan bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van het systeem om mensen met dissidente opvattingen mee op te sporen, is de vrees.

"We zullen niet ingaan op het verzoek van een regering om deze functie uit te breiden", schreef het bedrijf in antwoord op dergelijke kritiek. "Apple heeft eerder te maken gehad met eisen van overheden om wijzigingen door te voeren die de privacy van gebruikers aantasten, en heeft die eisen altijd standvastig afgewezen. We zullen dat in de toekomst blijven doen".

Toch heeft Apple dat al wel gedaan, schrijft onder meer techwebsite The Verge. Vier jaar geleden verhuisden alle cloudbestanden van Chinese gebruikers naar een server die onder controle staat van de Chinese overheid. En tijdens de studentenprotesten in Hong Kong verwijderde Apple de app HKmap.live uit de appstore. Die werd werd gebruikt door de protestbeweging om de politie mee in de gaten te houden.