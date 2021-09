Voetbalpodcast #173: Van Gaal is voorzichtig met Van Dijk

Het Nederlands elftal moet drie wedstrijden afwerken in een week tijd. Een flinke belasting voor een ploeg, zeker als er een nieuwe bondscoach aan het roer staat. Toch zal Louis van Gaal zich hier niet achter verschuilen.

In de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Montenegro wilde hij nog geen duidelijkheid verschaffen over de opstelling. "Ik ga mijn collega niet wijzer maken." was de uitleg bij Van Gaal. Maar uiteindelijk liet hij toch het een en ander doorschemeren.

In de NOS-Voetbalpodcast praat Arno Vermeulen met Jeroen Stekelenburg en Jeroen Grueter over de persconferentie en blikt hij vooruit op de wedstrijd tegen Montenegro die op zaterdag in Eindhoven wordt gespeeld.