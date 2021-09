Terugblik Tokio: ongekend succes Oranje met dertien medailles op één dag

Terugblik Tokio Dag 10 - NOS/Getty Images

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat. Twee dagen voor het einde van de Paralympische Spelen heeft de Nederlandse equipe voor een ware medailleregen gezorgd. Er werden vandaag maar liefst dertien medailles binnengehaald. Vier keer goud, vier keer zilver en vijf keer brons. In deze Terugblik zetten we de prestaties op een rij. In de vroege ochtend werd de toon al gezet: tennisduo Tom Egberink en Maikel Scheffers, wielrenner Daniel Abraham Gebru en rolstoeltennisser Niels Vink behaalden allemaal een bronzen medaille.

Het eerste goud van de dag werd veroverd door wielrenner Vincent ter Schure en zijn piloot Timo Fransen. Op het kletsnatte parcours van de Fuji Speedway kwamen ze met een voorsprong van maar liefst vijf minuten als eerste over de meet. Goed voorbeeld doet volgen, wielrenner Tristan Bangma kwam met zijn piloot Patrick Bos als tweede over de finish. De prestaties onderstreepten nog maar eens de Nederlandse hegemonie in het paralympische wielrennen. Tevreden naar huis Ook de Nederlandse zwemploeg mag tevreden terugkijken op de Spelen. Hoewel het in totaal twee medailles minder mee naar huis neemt dan uit Rio de Janeiro (toen 19, nu 17), gaat er wel één gouden medaille meer mee terug. Het absolute koningspaar van de zwemploeg? Rogier Dorsman en Chantalle Zijderveld. Laatstgenoemde zwom vandaag in een wereldrecord naar haar vijfde en allerlaatste paralympische medaille ooit.

Medaillespiegel na dag 10 - NOS

Zijderveld pakte vandaag op de 200 meter wisselslag haar tweede gouden medaille van deze Spelen. Succes was er ook voor zwemmers Bas Takken, Lisa Kruger en Liesette Bruinsma op de laatste zwemdag van deze Spelen. Takken en Kruger zwommen naar het brons op de 200 meter wisselslag, voor Bruinsma lag er zilver klaar op de 100 meter vrije slag. Ook Dorsman kwam vandaag nog in actie op de 100 meter vlinderslag, maar hij kon zijn gouden reeks niet voortzetten. Hij werd vierde. Toch kreeg de 22-jarige Dorsman nog leuk nieuws vandaag: hij is aanstaande zondag tijdens de sluitingsceremonie aangewezen als vlaggendrager van de paralympische ploeg.

Drie ijzers in het vuur voor Nederland in, Van Gansewinkel trekt aan het langste eind - NOS

De atletiekploeg mocht voor Nederland drie medailles bijschrijven. Marlène van Gansewinkel won goud op de 100 meter (T64), ze streed in de finale met Fleur Jong en Kimberly Alkemade. Zilver was er voor Olivier Hendriks op de 400 meter (T62) en voor Noëlle Roorda bij het speerwerpen (F46). Als klap op de vuurpijl van deze bijzondere dag kroonde Diede de Groot zichzelf tot paralympisch kampioen in het enkelspel van het rolstoeltennis. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. De nummer één van de wereld had zeven matchpoints nodig om het af te maken tegen de Japanse Yui Kamiji.

Rolstoeltennisster De Groot maakt favorietenrol waar en pakt goud - NOS

Als klap op de vuurpijl van deze bijzondere dag kroonde Diede de Groot zichzelf tot paralympisch kampioen in het enkelspel van het rolstoeltennis. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. De nummer één van de wereld had zeven matchpoints nodig om het af te maken tegen de Japanse Yui Kamiji. In Rio greep De Groot tegen Kamiji nog naast het brons, maar pakte ten koste van de Japanse wel de titel bij de Australian Open en Roland Garros. Nu pakte de Nederlandse in de eerste set ook meteen de leiding (6-3), maar sloeg in de tweede set pas na zes gemiste matchpoints toe in de tiebreak. Met het goud maakt de 24-jarige De Groot haar status helemaal waar. De rolstoeltennisster zegevierde ook op Wimbledon en kan met de US Open in het vooruitzicht gaan voor een golden slam.

Programma 4 september - NOS

Op de laatste echte sportdag van de Paralympische Spelen zijn er ook nog (gouden) medaillekansen. Zo neemt Sam Schröder het in de tennisfinale van de quads op tegen de Australiër Dylan Alcott. Nog meer tennis, want De Groot mag zich alweer gaan klaarmaken voor de finale in het dubbelspel met Anniek van Koot. Tom Egberink staat twee partijen later ook op het Centre Court, dan speelt hij in de finale van het enkelspel tegen de Japanner Shingo Kunieda. En om 13.30 uur nemen de Nederlandse rolstoelbasketbalsters het op tegen China in de finale. Die is live te volgen op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app. Ondanks de medaillekansen van morgen zal het totale aantal van Rio de Janeiro (62) niet meer worden overtroffen. Toch komt de paralympische ploeg van Tokio (54) aardig in de buurt.