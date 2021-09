Cort Nielsen wint overtuigend zijn derde etappe in de Vuelta

Magnus Cort Nielsen heeft in de Ronde van Spanje zijn derde ritzege geboekt. De Deen van Education First troefde in de 191 kilometer lange, heuvelachtige negentiende rit zes medevluchters af.

Rui Oliveira werd tweede en Quinn Simmons derde.

Het regende aanvallen in de beginfase, vooral van renners van ploegen die nog zonder zege waren. Van een omvangrijke kopgroep bleven uiteindelijk zeven man over: Andrea Bagioli, Cort en zijn ploeggenoot Lawson Craddock, Anthony Roux, Quinn Simmons, Oliveira en Andreas Kron.

Perfect werk van Craddock

De samenwerking was uitstekend en de sprintersploegen wachtten te lang, waardoor de zeven renners voorop gingen sprinten voor de zege. Craddock trok perfect de sprint aan voor zijn teamgenoot en Cort maakte de klus op overtuigende wijze af.

Voor Cort was het al zijn derde etappezege. Hij bleef in de zesde etappe Primoz Roglic en Andrea Bagioli voor en in de twaalfde etappe greep Bagioli ook al naast de zege: hij eindigde toen als tweede, voor Matthews.