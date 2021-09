Cort Nielsen voltooit hattrick in Vuelta, Jakobsen mathematisch zeker van groen

Vluchters blijven peloton voor in Vuelta, Cort pakt derde ritzege - NOS

Magnus Cort Nielsen heeft in de Ronde van Spanje zijn derde ritzege geboekt. De Deen van Education First troefde in de 191 kilometer lange, heuvelachtige negentiende rit van Tapia naar Monforte de Lemos zes medevluchters af. Rui Oliveira werd tweede en Quinn Simmons derde. Het regende aanvallen in de beginfase, vooral van renners van ploegen die nog zonder zege waren. Van een omvangrijke kopgroep bleven uiteindelijk zeven man over: Andrea Bagioli, Cort en zijn ploeggenoot Lawson Craddock, Anthony Roux, Quinn Simmons, Oliveira en Andreas Kron. Jakobsen zeker van groen Achter de koplopers hield DSM het verschil klein om de kansen van hun jonge Italiaanse sprinter Alberto Dainese gaaf te houden. Groenetruidrager Fabio Jakobsen was namelijk al vroeg in de etappe op achterstand gereden. Jakobsen eindigde vandaag als laatste op ruim 26 minuten van de winnaar, maar kon toch tevreden zijn. Hij is namelijk niet meer in te halen in het puntenklassement. Zijn voorsprong in het puntenklassement op nummer twee Primoz Roglic bleef namelijk 88 punten en daardoor is hij mathematisch zeker van de groene trui.

Als er geen ongelukken gebeuren, zal Jakobsen zondag in Santiago de Compostela de eerste Nederlander sinds Bauke Mollema in 2011 die de puntentrui in de Vuelta mee naar huis mag nemen.

Knap werk Craddock In de finale verdedigde de zeven koplopers de kleine voorsprong van slechts 20 tot 30 seconden op het peloton met verve. Toen ook de helpers van Michael Matthews (BikeExchange) moegestreden het hoofd moesten buigen, was duidelijk dat het peloton te laat zou komen. Craddock trok vervolgens perfect de sprint aan voor zijn teamgenoot en Cort maakte de klus op overtuigende wijze af. Voor Cort was het al zijn derde etappezege deze Vuelta. Hij bleef in de zesde etappe Primoz Roglic en Andrea Bagioli voor en in de twaalfde etappe greep Bagioli door toedoen van de Deen ook al naast de zege: hij eindigde toen als tweede, voor Matthews.