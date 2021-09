Zwemmer Dorsman mag succesvolle Spelen afsluiten als vlaggendrager

Rogier Dorsman is de gelukkige die de Nederlandse vlag mag dragen bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen komende zondag. De 22-jarige zwemmer, in Tokio goed voor drie keer goud, zal als enige de vlag dragen. Bij de openingsceremonie droegen atlete Fleur Jong en handbiker Jetze Plat de vlag.

Dorsman sleepte goud in de wacht op de 200 meter wisselslag, de 400 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag. "Dit zijn pas de eerste Spelen voor Rogier en als je dan meteen drie gouden medailles op heel sterke nummers weet te winnen, dan is dat echt superknap", ligt chef de mission Esther Vergeer haar keuze toe.

Spotlights

"Rogier is daarnaast een van de vijf visueel beperkte sporters in onze equipe die samen goed zijn voor in totaal tien medailles. Dit is een mooie kans om deze succesvolle groep eens in de spotlights te zetten."

Dorsman zelf reageert vol trots "Dit is echt fantastisch, echt super. Ik zou eigenlijk zondagochtend al met de rest van de ploeg terugreizen naar Nederland, maar toen Esther me vroeg of ik de vlag wilde dragen, wilde ik natuurlijk geen 'nee' zeggen. Daarvoor blijf ik met alle liefde nog een dag langer in Tokio."