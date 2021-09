Kritiek op drukte rondom circuit Zandvoort: van 'piekmomenten' tot 'het schuurt'

Mensenmassa op weg naar het circuit - ANP

Lewis Hamilton was 0,097 seconde sneller dan Max Verstappen in de eerste vrije training van de grand prix in Zandvoort. Maar dat was niet wat de meeste verbazing wekte bij het race-evenement in de Noord-Hollandse badplaats. Het ging ook veel over de enorme drukte. Op talloze beelden, die ook rondgaan op sociale media, was te zien dat de tienduizenden mensen rondom het circuit geen anderhalve meter afstand van elkaar hebben gehouden en ook geen andere voorzorgsmaatregelen hebben genomen zoals het dragen van een mondkapje.

Voor de ingang van het circuit ontstond een lange rij met mensen die naar binnen wilden. Bezoekers moeten een vaccinatiebewijs of een negatieve test kunnen laten zien. Dat gebeurde vóór de trainingen, maar ook na de trainingen stonden mensen dicht op elkaar. Bij het station ontstond toen een opstopping van ongeveer tweehonderd man. Na een paar minuten was deze drukte voorbij. De drukte stuit veel mensen tegen de borst. Dat de grand prix in tegenstelling tot festivals wel mag doorgaan met een veelvoud van 750 bezoekers heeft er mee te maken dat het volgens het kabinet gaat om een geplaceerd evenement, zoals een voetbalwedstrijd. Geen naleving Tijdens de trainingen, kwalificatie en race moeten de bezoekers op hun zitplaats blijven en maximaal twee derde van de maximale capaciteit kan worden bezet. In plaats van 105.000 bezoekers per dag, betekent dat dat er 70.000 racefans per dag op het circuit aanwezig kunnen zijn. Maar op de weg ernaartoe werden de regels niet nageleefd. Onder meer D66-Kamerlid Jan Paternotte zei op Twitter er uitleg over te willen. Ook andere mensen uit de entertainmentsector, onder wie zanger Tim Knol, presentator Tim Hofman, theatermaker Maurice Wijnen, acteur Diederik Ebbinge en Arjen Lubach bekritiseerden vandaag de drukte. Daarnaast liet KINK-dj Michiel Veenstra zich op Twitter niet onbetuigd. Hij zei eerder al niet te snappen waarom er wel een camping mag zijn voor bezoekers van de grand prix, terwijl muziekfestivals met overnachting verboden zijn.

Op een stoeltje mensen! https://t.co/jQA3Zio5zo — Michiel Veenstra 📻🎙🤘 ꓘINK (@michielveenstra) September 3, 2021

Volgens de gemeente Zandvoort gaat het om "piekmomenten" waarbij het "even heel druk" was, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Voor de NOS was de gemeente de hele middag niet bereikbaar voor een reactie. Van de vergelijking met een festival wilde de gemeente niks weten: "Het is hetzelfde als de in- en uitstroom bij een voetbalstadion die heel druk kan zijn. Het is absoluut geen festival." Er zijn handhavers op straat, maar bezoekers moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zegt de gemeente: "En als het echt te ingewikkeld wordt, kunnen we nog opschalen." Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zei te zien dat "de praktijk schuurt met wat de regels zijn". Volgens hem is er geen sprake van een dubbele standaard: "De regels zijn voor alle sectoren gelijk." Over de handhaving vanuit de gemeente van de drukte op straat liet hij zich niet uit: "Ik laat het eventjes daar." Pauzemomenten Ook de organisator van de grand prix reageerde op de drukte: "We moedigen zulke mensenmassa's natuurlijk niet aan", zegt woordvoerder Simon Keijzer. Volgens hem verschilt de situatie niet wezenlijk van een voetbalstadion: "Tussen het programma door willen veel mensen tegelijkertijd naar het toilet of eten halen. Maar volgens onze coronaspecialisten stroomt het nog voldoende door."

Wat zijn de coronaregels rond de grand prix? In het ov: 1,5 meter afstand is vaak niet mogelijk, daarom is een mondneusmasker verplicht.

Op straat: mondneusmaskers zijn niet verplicht, maar mensen moeten wel 1,5 meter afstand houden.

Binnen het circuit: alleen toegang met vaccinatiebewijs of negatieve coronatest die niet ouder is dan 24 uur. Twee derde van de capacatiteit mag benut worden, maar 1,5 afstand is niet nodig. Het publiek is verdeeld in vakken en mag niet tussen de vakken bewegen.

Keijzer denkt dat het zou helpen als mensen langer op hun stoel blijven zitten tijdens pauzemomenten: "Daar zijn de dj's ook voor bedoeld." Mogelijk zal de omroeper het publiek aanspreken dat er beter afstand gehouden moet worden. De horecabranche en de CEO van festivalorganisatie ID&T hopen dat de drukte van vandaag een voorbode is voor wat er weer mag in de andere branches. "We gunnen het de F1-organisatie, Zandvoort en de fans van harte", aldus KHN tegen persbureau ANP. "Maar voor veel ondernemers voelt het als meten met twee maten. De ongelijkheid tussen de sectoren moet worden opgeheven." Ritty van Straalen, CEO van festivalorganisator ID&T, noemde het "fantastisch dat zulke aantallen mensen weer kunnen". Volgens hem geeft dat hoop voor de entertainmentsector. "Mooi om zo veel mensen bij elkaar te zien die zich zichtbaar verheugen op iets dat ze met elkaar gaan beleven." Eerste reactie prins Bernhard Het doorgaan van de grand prix, terwijl festivals met veel bezoekers zijn afgeblazen, heeft de afgelopen weken geleid tot verontwaardiging in de entertainmentbranche. Vooral prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, krijgt veel kritiek, ook omdat namens hem muzikanten werden uitgenodigd voor een optreden in Zandvoort zonder dat daar betaling tegenover staat. Bij Ziggo Sport reageerde de prins voor het eerst zelf op het feit dat er kritiek is, maar hij ging er niet inhoudelijk op in. Bernhard, met mondneusmasker alleen over zijn mond, zei dat er vooral een heleboel mensen voor het doorgaan van de grand prix zijn: "En er zijn soms ook mensen die, ook met een goede reden, ergens tegen zijn. Die krijgen natuurlijk ook een podium. En je ziet nu dat de mensen die voor zijn echt aan het genieten zijn en dat je ook ziet hoe blij ze zijn."