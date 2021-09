Amsterdams studentencorps staakt ontgroening na geweldsincidenten

Het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) staakt per direct de kennismakingsactiviteiten na meldingen van geweldsincidenten deze week bij ontgroeningen. Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk.

"We zijn hiervan geschrokken", zegt een woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam over het nieuws. "Volgende week gaan we met het corpsbestuur om de tafel en sancties worden niet uitgesloten."

De UvA bevestigt dat het corps vanmiddag een aantal geweldsincidenten heeft doorgegeven. "Dit soort incidenten horen gelijk bij ons gemeld te worden, maar het lijkt erop dat dit te laat is gedaan", zegt een UvA-woordvoerder.

'Meerdere gewonden'

Volgens de Volkskrant zijn meerdere studenten gewond geraakt bij ontgroeningen deze week. De krant baseert zich op anonieme bronnen. De politie zegt dat nog te veel details ontbreken om te kunnen achterhalen of, en zo ja hoeveel gewonden er zijn gevallen.

Een ASC-woordvoerder bevestigt tegenover de NOS dat de kennismakingsactiviteiten zijn geschrapt en zegt dat een uitgebreide reactie later volgt.

Herhaaldelijk verbetering beloofd

De krant schrijft op basis van een persverklaring van het corpsbestuur: "Op studentenverenigingen is geen enkele plaats voor geweld of intimidatie. Helaas hebben wij wel een aantal meldingen over incidenten ontvangen. Dat is volstrekt onacceptabel", wordt rector Jack G. Koopman geciteerd.

Het corps is vaker in opspraak gekomen vanwege gewelddadige ontgroeningsrituelen. In 2016 belandden drie studenten in het ziekenhuis na zulke incidenten. Hoewel er herhaaldelijk verbetering is beloofd, raakten in 2019 twee nieuwe leden onderkoeld bij de ontgroening in een dispuut, schrijft de Volkskrant.

Met 2700 leden en 35 disputen is het ASC de grootste studentenvereniging van Nederland.