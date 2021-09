Bijna twee derde beursgenoteerde bedrijven voldoet aan komend vrouwenquotum

Met een vrouwenquotum in aantocht stijgt het aandeel vrouwelijk commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verder. Van de 89 bedrijven met een beursnotering voldoen 61 aan het aanstaande quotum. Vorig jaar waren dat er nog tien minder.

Dat blijkt uit de Female Board Index van 2021, die de Tias School voor Business and Society jaarlijks uitbrengt.

De Tweede Kamer stemde begin dit jaar voor een verplicht quotum van 30 procent vrouwen in de raden van commissarissen van bedrijven, maar de wet moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer.

Kleinere beursfondsen

Van de AEX-bedrijven haalt alleen Just Eat Takeaway die grens niet. Dat bedrijf heeft zeven commissarissen waarvan er twee vrouw zijn. "Eigenlijk best prima", zegt hoogleraar Mijntje Lückerath, intiatiefnemer van de index. "Maar net niet genoeg voor de harde grens van het quotum."

Uit de index blijkt dat vooral kleinere beursfondsen niet voldoen aan de nieuwe eisen. Lückerath: "Dit zijn kleinere, soms inactieve beursfondsen. Een wettelijk quotum zal dus ook vooral deze kleinere fondsen aanspreken. De vraag is of dat de zichtbaarheid van de diversiteit in de bestuurskamers zal vergroten of dat er toch meer aandacht nodig blijft voor bestuurders bij de AEX- en AMX-fondsen."

Streefgetal

Anders dan het aandeel toezichthouders steeg het aandeel vrouwen in de raden van bestuur veel minder hard. Dat ging van 12,4 naar 13,6 procent. Want hoewel er vijf vrouwen bij kwamen gingen er ook 3 weg. In de tussentijd kwamen er wel 14 mannen bij.

In de nieuwe wet is geen quotum opgenomen voor het aandeel vrouwen in de raad van bestuur. "Voorheen moesten bedrijven ook streven naar 30 procent vrouwen in de raad van bestuur. In de nieuwe wet staat dat bedrijven zelf een streefgetal moeten noemen. Dat mag dus ook 20 of zelfs 0 procent zijn", zegt Lükerath. "We moeten daarom oppassen dat er ook aandacht blijft voor het aantal vrouwen in raden van bestuur."

Bij drie bedrijven is de helft van de commissarissen en bestuurders vrouw: DSM, ASR en NRI. Een bedrijf heeft helemaal geen vrouwelijke bestuurders of commissarissen: het van oorsprong Franse Envipco.