Kabinet denkt aan verplicht coronatoegangsbewijs in horeca, op terras en in bioscoop

Het kabinet gaat een wet voorbereiden om de maatregel eind september te kunnen invoeren. Er moeten ook allerlei praktische zaken voor geregeld worden. In de brief wordt gesproken over de instelling van een toegangsbewijs "voor de horeca, bij evenementen (waaronder festivals), voor publiek bij professionele sportwedstrijden en voor vertoning van kunst en cultuur". De coronapas zou vanaf 25 september kunnen ingaan.

Het kabinet denkt aan de invoering van een coronatoegangsbewijs in de horeca, bij allerlei uitgaansgelegenheden en kunst- en cultuurvoorstellingen. Er zijn nog zo'n 1,8 miljoen Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn en dat aantal is te hoog, schijft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Verslaggever Ron Fresen: kabinet voert de druk op

"Het kabinet gaat niet de grens over van een vaccinatieplicht. Mensen kunnen altijd nog kiezen voor een toegangstest in plaats van vaccineren. Maar ze gaan wel richting 'vaccinatie-drang', en dat is ook omstreden in de politiek. De bedoeling van het kabinet is dat veel mensen alsnog denken: nou, ik laat me toch maar vaccineren, want elke keer testen is ook zo wat."

"Het kabinet worstelt al enige tijd met het dilemma in hoeverre het toelaatbaar is dat de vrijheid van een niet-gevaccineerde er uiteindelijk toe leidt dat de vrijheid van gevaccineerde mensen wordt beperkt. Het kabinet is er wel uit: vrijheid ja, maar de vrijblijvendheid moet er nu wel af. En daar zal zeker nog discussie over komen."