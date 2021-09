Kabinet denkt aan 'brede' inzet coronatoegangsbewijs in horeca, op terras en in bioscoop

Het kabinet gaat een wet voorbereiden om de maatregel eind september te kunnen invoeren. Er moeten ook allerlei praktische zaken voor geregeld worden. In de brief wordt gesproken over de instelling van een toegangsbewijs "voor de horeca, bij evenementen (waaronder festivals), voor publiek bij professionele sportwedstrijden en voor vertoning van kunst en cultuur". De coronapas zou vanaf 25 september kunnen ingaan.

Het kabinet denkt aan de invoering van een coronatoegangsbewijs in de horeca, bij allerlei uitgaansgelegenheden en kunst- en cultuurvoorstellingen. Er zijn nog zo'n 1,8 miljoen Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn en dat aantal is te hoog, schijft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Nu wordt al een coronatoegangsbewijs gevraagd bij sommige evenementen zoals festivals, culturele manifestaties en sportwedstrijden met veel mensen. Maar op een terras, bij bioscopen of een kleinere culturele voorstelling hoeft niet aangetoond te worden dat de bezoeker de vereiste vaccinaties heeft gehad of genezen is van covid-19.

Dwangmiddel

In een aantal landen, bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk moeten gasten en toeschouwers bewijzen dat ze coronavrij zijn. Dat is niet onomstreden. Het wordt gezien als een dwangmiddel om mensen ertoe te bewegen zich hoe dan ook te laten vaccineren.

Maar De Jonge vindt dat er van vaccinatiedwang geen sprake is. Het kabinet vreest vooral een overbezetting van de IC-capaciteit omdat er nog zo'n 1,8 miljoen ongevaccineerden zijn. Als die ziek worden kan de zorg dat niet aan, zegt De Jonge. "De rek is eruit. Dat mogen we de zorg niet aandoen. Maar de rek is ook uit de samenleving voor nog extra strenge coronamaatregelen."

Op 14 september bespreekt het kabinet over de voortgang van de huidige coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Als die maatregelen verdwijnen, is de 'bredere' invoering van de coronapas een extra maatregel om verspreiding te voorkomen. Er gaat dan vooral gecontroleerd worden bij gelegenheden waar veel mensen komen.