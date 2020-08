Melkachtig witte Texelse zee na klaarkomende oesters inmiddels weer 'maagdelijk'

Ben je afgelopen weekend toevallig in de buurt van de zee bij Texel geweest? Dan is er een grote kans dat die zee er nogal vervuild, wit en troebel uitzag. Van vervuiling was echter geen sprake: de voortplanting van oesters was de reden. Een enorme groep oesters kwam massaal klaar. "Honderden miljoenen eitjes en spermacellen in de zee, die massaliteit is spectaculair", zegt Arthur Oosterbaan van Ecomare. En dat zag er zo uit:

Zee bij Texel kleurt wit door klaarkomende oesters - NOS

Er is eigenlijk niets bijzonders aan, vertelt Oosterbaan. Elk jaar planten de dieren zich op deze manier voort. Maar dit jaar werd de 'melkachtige' zee vastgelegd door een bewoonster van Texel en werden de beelden van de voortplanting gedeeld op Facebook. "Toen werd het opeens nieuws. Hartstikke leuk, natuurlijk. Heel veel mensen weten dit niet, maar elke oesterkweker kent dit fenomeen gewoon", lacht de natuurgids. "Orgie in de NIOZ-haven", schreef de Texelse Sytske Dijksen bij haar beelden op Facebook. NH Nieuws deelde haar foto's als eerste. "Ja, seks en oesters, het spreekt natuurlijk tot de verbeelding", zegt Dijksen tegen de NOS. "Maar het was echt toeval, want ik was hier niet naar op zoek."

Quote Het was geen vervuiling, het waren oesters! Sytske Dijksen

De Texelse zocht oesterschelpen toen het witte water haar opviel. "Alsof iemand er bleekwater in gegooid had. Ik schrok ervan." Ze klom langs de dijk naar beneden om onderzoek te doen. "En toen zag ik het: kleine plofjes met witte pluimpjes. Het was geen vervuiling, het waren oesters!" De voortplanting van de Japanse oesters begint elk jaar als de zeetemperatuur boven de 17 graden komt. Ecomare-veldbioloog Oosterbaan legt uit: "Dan openen ze hun kleppen en laten ze spermacellen en eitjes los. Het komt in wolken naar buiten." Die cellen en eitjes moeten elkaar ergens in de zee 'tegenkomen'. Als dat gebeurt, is de voortplanting compleet en ontstaat er na 2 tot 4 weken een schelpje. Dat schelpje zakt weer naar de bodem van de zee. De reproductie gebeurt met honderden miljoenen eitjes en spermacellen tegelijk, omdat de oesters vastzitten op de bodem van de zee en de kans dus erg klein is dat er voortplanting plaatsvindt.