Hamilton valt uit, Verstappen traint goed op Zandvoort: 'Circuit bevalt mij'

Max Verstappen kan naar eigen zeggen leven met het resultaat van zijn vuurdoop - de eerste vrije trainingen - bij de Grand Prix van Nederland. De Limburger weet waar er progressie geboekt moet worden om zondag voor eigen publiek de winst de grijpen.

"We moeten nog een paar zaken beter begrijpen om wat meer snelheid te vinden voor de kwalificatie", zei Verstappen op zijn officiële website. "In de long runs lijken we competitief, wat natuurlijk altijd belangrijk is, maar we weten ook dat de startpositie hier van levensbelang is."

Verstappen genoot naar eigen zeggen van het rijden in eigen land en voor eigen publiek. "Het was echt mooi om alle fans in het oranje te zien en ze plezier te zien hebben op de tribunes. En de baan beviel mij ook. Het is best een korte ronde met veel snelle bochten, dus het was echt een leuke dag."

Mislukte training Hamilton

De tweede vrije training liep vrijdagmiddag op een mislukking uit voor Lewis Hamilton. De Brit, die in de eerste sessie nog de beste tijd had genoteerd, haakte al na vijf minuten af wegens motorproblemen.