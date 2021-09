De uitzending van 3 september

Doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt

Terwijl het in Den Haag eigenlijk alleen maar gaat over wie met wie kan regeren in plaats van over de inhoud, wachten in het land problemen die schreeuwen om een oplossing. Bijvoorbeeld: onze arbeidsmarkt. Zo krijgt docent Nederlands Heleen Dols maar geen vast contract, terwijl er in haar sector veel personeelstekorten zijn. En ze is niet de enige.

Op dit moment zeggen zelfs werkgevers- én werknemersorganisaties hetzelfde: er moeten meer regels komen rond flexwerk. We spreken de voorzitters van MKB-Nederland en de FNV, Hans Borstlap (voorzitter commissie Regulering van Werk) en huiseconoom Mathijs Bouman is te gast in de studio.