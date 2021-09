WK op de tocht voor Nederlandse baanwielrenners: 'Wachten nu af'

De Nederlandse baanwielrenners mogen in oktober mogelijk niet meedoen aan de WK in Roubaix. De ploeg voldoet niet aan de eis van de UCI dat er tenminste één keer is deelgenomen aan een wedstrijd om de Nations Cup.

Volgende week is in het Colombiaanse Cali de laatste wedstrijd uit die reeks, maar de KNWU slaat die wedstrijd met het oog op de gezondheidssituatie over. "Voorlopig zijn ook de Australiërs, de Britten en de Nieuw-Zeelanders om die reden niet welkom op de WK", weet Thorwald Veneberg, de directeur van de KNWU.

Het afgelopen jaar stonden er vier Nations Cup-wedstrijden op het programma. Veneberg: "Voor Hongkong hebben we ons op het laatste moment afgemeld. Er kwamen geluiden dat je daar twee weken zou worden opgesloten in een quarantainehotel wanneer er een coronabesmetting in je groep werd geconstateerd."

"De wedstrijd in het Engelse Newport, die we wel wilden rijden, ging niet door en Sint-Petersburg was te kort voor de Spelen."