Ewan wint vijfde etappe Benelux Tour, voor Colbrelli en Van Poppel

Caleb Ewan heeft de vijfde etappe van de Benelux Tour gewonnen. De Australiër van Lotto Soudal was in de massasprint in Bilzen te snel voor Sonny Colbrelli, Danny van Poppel en Peter Sagan.

De renners kregen in de 192 kilometer lange etappe door Belgisch-Limburg vijftien klimmetjes voor de kiezen. Hugo Houle, Casper Pedersen en Jack Bauer gingen na dertig kilometer op avontuur, maar op 11 kilometer van de finish werden Bauer en Pedersen als laatsten teruggepakt.