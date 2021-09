Film laat zien hoe het was om bevriend te zijn met Anne Frank

Mijn beste vriendin Anne Frank is de eerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank. Het scenario is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Hannah Pick-Goslar. Zij en Anne Frank waren hartsvriendinnen vanaf de kleuterschool.

Als de oorlog uitbreekt, duikt Anne Frank onder in het Achterhuis. De twee verliezen elkaar uit het oog. In 1945 komen de meisjes elkaar nog één keer tegen in concentratiekamp Bergen-Belsen.

Nieuwsuur spreekt met de nu 92-jarige Pick-Goslar en met de acteurs die de hoofdrollen vervullen.

Eerste dag op de kleuterschool

Eigenlijk zijn de Duitse daden te gruwelijk om te filmen, vertelt Pick-Goslar in haar woonplaats Jeruzalem. Toch is ze blij dat de film er komt. "Hele nieuwe generaties van kinderen weten vaak niets over de holocaust". Daarom blijft ze het verhaal over haar vriendschap met Anne Frank, als een van de laatsten die dat nog kan.

"Onze families waren beide gevlucht uit Duitsland, we spraken nog geen Nederlands en woonden vlak bij elkaar in Amsterdam. Op een dag kwamen mijn moeder en ik bij de kruidenier een vrouw en een meisje tegen. Dat bleken mevrouw Frank en Anne te zijn. De eerste dag op de kleuterschool kende ik helemaal niemand, maar Anne liep recht in mijn armen en sindsdien waren we vriendinnen."

Anne Frank 'als vriendin van'

Actrice Josephine Arendsen (16 jaar oud) speelt Pick-Goslar in het verhaal. Heel bijzonder, vindt ze. "Ik speel een joods meisje in de oorlog. Als je een echt persoon speelt, kun je niet zomaar iets gaan doen. Dus ik heb veel interviews met Hannah bekeken."

"In de film willen we een vriendschap laten zien in moeilijke tijden", zegt scenarioschrijver Paul Ruven. "Wat heb je voor elkaar over als het erop aankomt? Elke dag kan een klop op je deur betekenen dat je wordt meegenomen."