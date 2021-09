Van Gaal: 'De Ligt voor Van Dijk? Dat is een heel goede gedachte'

Van Gaal: 'Van Dijk kan spelen, maar we moeten rekening houden met de revalidatie' - NOS

Oranje heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (1-1) nog maar net achter de rug of de volgende klus wacht alweer. Morgenavond is Montenegro de tegenstander van het Nederlands elftal op weg naar het grote doel: de eindronde in Qatar. "Ik ben het daar niet mee eens, maar het zijn de regels van de UEFA. Het moet", schikt bondscoach Louis van Gaal zich met de nodige tegenzin in het hoge tempo waarin het kwalificatieprogramma deze week wordt afgewerkt. "Maar ik ga mij daar niet achter verschuilen." Gebrek aan zorgvuldigheid was het grote euvel tegen de Noren, herhaalt Van Gaal daags voor de wedstrijd in Eindhoven nog maar eens. Maar veel tijd om daaraan te werken is hem dus niet gegund. Wellicht zou een andere personele bezetting uitkomst kunnen bieden, maar daarover wil hij niet veel kwijt. Aanvankelijk zelfs niets. "Nee, ik wil de coach van Montenegro niet wijzer maken. Want het is een heel slimme coach. Ze hebben gelijkgespeeld tegen Turkije. Als je ziet hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, dan doet die coach dat heel goed, vind ik."

Maar op de persconferentie verklapt Van Gaal even later - al dan niet per ongeluk - dat de tegen Noorwegen in de rust gewisselde Steven Berghuis een nieuwe kans krijgt rechts voorin, terwijl de pas in de extra tijd ingevallen rechtsachter Denzel Dumfries nu vanaf het begin zal gaan spelen. De Ligt voor Van Dijk En er liggen meer mutaties in het verschiet. Alleen al omdat Daley Blind na zijn gele kaart tegen de Noren geschorst is. Ook de van een zware knieblessure teruggekeerde Virgil van Dijk zal, met het oog op het duel van dinsdag met concurrent Turkije, plaatsmaken, laat Van Gaal doorschemeren. "Ik denk dat hij die twee wedstrijden wel kan spelen. Maar wij moeten ook rekening houden met de revalidatie."

Quote Memphis treft de minste schuld, want die heeft het het zwaarst. Bondscoach Louis van Gaal

De suggestie dat het centrum van de verdediging dus gevormd gaat worden door Stefan de Vrij, volgens de bondscoach de uitblinker tegen Noorwegen, en Matthijs de Ligt noemt hij dan ook "heel goed gedacht". Voorin moet er dus vooral zorgvuldiger, maar ook simpeler gespeeld worden. Met dat laatste doelt Van Gaal niet per se op Memphis Depay, die in de ogen van veel volgers afgelopen woensdag geen beste wedstrijd afleverde. "Memphis treft de minste schuld, want die heeft het het zwaarst. Hij staat in de eindfase steeds tussen tien mensen." "Ik vond dat Memphis tegen Noorwegen niet op tijd werd ingespeeld. Hij heeft heel vaak aangegeven dat hij de bal wilde hebben, maar die niet gekregen. Hij heeft heel veel de ballen diep gevraagd, maar niet gekregen."

