Van Vleuten wint klimtijdrit in Vuelta voor vrouwen

De tijd van Anna van der Breggen, die brons pakte op de olympische tijdrit, viel tegen. Ze klokte 20.53 en eindigde daarmee buiten de top-10. Na Van der Breggen kwam olympisch kampioene Van Vleuten in actie en zij was bijna een minuut sneller dan Thomas: 19.08.

De wielrensters moesten iets meer dan 400 hoogtemeters overwinnen, goed voor een gemiddelde stijgingsgraad van 7,3 procent. Shirin van Anrooij zette met 21.18 als eerste een snelle tijd op het bord. Daarna dook eerst Urska Zigart uit Slovenië onder haar tijd (20.31) en even later was ook de Amerikaanse Leah Thomas een stuk sneller: 20.06.

Annemiek van Vleuten heeft de tweede etappe van de Ceratizit Challenge, de Ronde van Spanje voor vrouwen, gewonnen. In de klimtijdrit van 7,3 kilometer naar het skistation van Manzaneda was de olympisch kampioene flink sneller dan de rest van het peloton.

Van Vleuten moest daarna wachten op Marlen Reusser, die donderdag de eerste etappe op haar naam had geschreven en op de Olympische Spelen in Tokio zilver had gepakt. Die verhoudingen bleven hetzelfde: de Zwitserse wielrenster kwam uiteindelijk 19 seconden tekort ten opzichte van de tijd van Van Vleuten.

Vorige week won Reusser nog de tijdrit in de Ladies Tour, de Nederlandse etappekoers die werd gewonnen door Chantal Blaak. Reusser behield wel haar leiderstrui in de Ceratizit Challenge. Ze heeft een voorsprong van 1.36 op Pauliena Rooijakkers. Van Vleuten staat derde op 1.39.

Vier etappes

De Spaanse rittenkoers uit de WorldTour heette voorheen de Madrid Challenge en bestaat dit jaar uit vier etappes. De Challenge by La Vuelta wordt verreden tijdens de slotdagen van de Ronde van Spanje voor de mannen, die zondag eindigt in Santiago de Compostella.

Zaterdag rijden de wielrensters in de derde etappe over heuvelachtig terrein, met onder andere een klim van de tweede categorie, naar Pereiro de Aguiar. De slotrit van zondag is relatief vlak en finisht, net als de laatste etappe van de mannen, in Santiago de Compostella.