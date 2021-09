Werkgevers willen vaccinatie- of testbewijs van personeel zien

Werkgevers moeten kunnen zien of hun personeel is gevaccineerd, negatief is getest of is hersteld van een coronabesmetting. Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is dat nodig om de werkplek veiliger te maken.

Als iemand niet gevaccineerd is of geen negatieve testuitslag kan laten zien, moeten werkgevers de mogelijkheid hebben om mensen verplicht thuis te laten werken of ter plekke een test aan te bieden.

Volgens de werkgeversorganisaties willen steeds meer werknemers van elkaar weten of ze gevaccineerd zijn. Ook klanten zouden dat willen weten.

'Alleen gevaccineerde medewerker sturen'

"Wij merken dat ondernemers in allerlei sectoren in de praktijk steeds meer klem komen te zitten. Enerzijds zijn ze wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, anderzijds mogen ze nu niet eens vragen of hun medewerkers gevaccineerd of getest zijn en kunnen ze mensen niet weigeren", zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. "Zeker nu we straks weer allemaal naar kantoor gaan, moet dat anders."

"En sommige opdrachtgevers vragen aan leveranciers om alleen gevaccineerde of geteste werknemers te sturen", zegt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.

Beide werkgeversorganisaties zijn een campagne begonnen om werkgevers en hun medewerkers te wijzen op het belang van vaccineren.