Goud voor Van Gansewinkel op 100 meter, Jong en Alkemade net naast podium

Marlène van Gansewinkel heeft op de Paralympische Spelen het goud veroverd op de 100 meter (T64). De Nederlandse liep in de finale een paralympisch record van 12,78 en bleef daarmee de Duitse Irmgard Bensusan nipt voor (12,89).

De finale van de 100 meter was een flinke Oranje-aangelegenheid. Ook Fleur Jong en Kimberly Alkemade plaatsten zich voor de finale, de twee atleten kwamen echter tekort voor het podium. Ze werden respectievelijk vierde en vijfde.

Voor Van Gansewinkel is het op deze Spelen al haar derde medaille en het tweede goud. Eerder won de 26-jarige brons bij het verspringen (waar Jong er met een wereldrecord en daarmee het goud vandoor ging).

Op de 200 meter liep ze met een tijd van 26,22 seconden een paralympisch record, net als op de 100 meter versloeg ze toen Bensusan in de strijd om het goud.

Hendriks naar zilver

Even na de zegetocht van Van Gansewinkel sleepte Olivier Hendriks zilver in de wacht op de 400 meter (T62). Net als op de WK in 2019 moest hij alleen de Duitser Johannes Floors voor laten gaan.

In Dubai was het verschil 5,01 nu was dat 'slechts' 2,10: 45,85 om 47,95. Hendriks greep eerder dit jaar twee Europese titels. Verspringster Salima Rozema (T20) kwam niet in de buurt van een medaille. Zij werd met een beste sprong van 4,69 meter tiende en laatste in de finale.