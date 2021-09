FIFA belooft 'passende maatregelen' na racistisch gedrag Hongaarse fans

De FIFA zal 'passende maatregelen' nemen naar aanleiding van het racistische gedrag van Hongaarse voetbalfans tijdens het WK-kwalificatieduel van de nationale ploeg tegen Engeland, donderdagavond in Boedapest. De wereldvoetbalbond zegt echter eerst het wedstrijdrapport af te wachten.

Tijdens de door Engeland met 4-0 gewonnen confrontatie werden oerwoudgeluiden gemaakt richting de zwarte spelers Raheem Sterling en Jude Bellingham. In een eerste verklaring benadrukte de FIFA elke vorm van racisme en geweld te verwerpen en er een duidelijke nultolerantie voor dergelijk gedrag op na te houden.

Hongarije kreeg in juli al een straf van twee wedstrijden zonder publiek opgelegd door de Europese voetbalbond UEFA, nadat tijdens het EK in het groepsduel met Frankrijk apengeluiden te horen waren in de Puskás Aréna, terwijl er bij de wedstrijden tegen Portugal en Duitsland spandoeken met homofobe uitingen hingen.

Het verbod publiek toe te laten gold echter niet voor de wedstrijd tegen Engeland, omdat de WK-kwalificatie plaatsvindt onder de vlag van de FIFA.