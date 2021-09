Hacker perst hogeschool van Arnhem en Nijmegen af

Een onbekende perst de hogeschool van Arnhem en Nijmegen af. Hij heeft mogelijk data van studenten en medewerkers in handen en eist een onbekend bedrag. Dat meldt een bron aan de NOS en een woordvoerder van de HAN bevestigt dat.

Wat de hacker precies eist, is niet bekendgemaakt. Ook is onbekend wat hij dreigt te doen als er niet wordt betaald. Mogelijk dreigt hij met publicatie van de gegevens die hij heeft buitgemaakt. Van ransomware, waarbij bestanden worden gegijzeld die pas weer worden teruggegeven na betaling van losgeld, is voor zover bekend geen sprake.

De omvang van het datalek is nog niet bekend. Gisteravond zou de oorzaak van het lek nog niet zijn gevonden.

Onderzoek

De hogeschool meldt op zijn website dat het onderzoek in volle gang is. Studenten en medewerkers wordt opgeroepen om alert te zijn op phishing.