Formule 1-fans kleuren Zandvoort oranje: 'We vieren het feestje maar hier'

Al uren voordat de eerste vrije training begint, is het in Zandvoort beter toeven dan in België, merkt een van de vele Formule 1-fans in de badplaats op. "Daar liepen we overal in de modder."

Het verschil tussen het in het water gevallen grandprixweekeinde in de Ardennen en dat in Zandvoort is groot. Hier schijnt de zon op vrijdagochtend, het maakt de wandeling van het station naar het circuit, die duizenden racefans maken, een stuk aangenamer.

Een petje, kibbeling of koffie

Al die supporters gaan door de Van Speijkstraat, die oranje en donkerblauw kleurt, de kleur van Max Verstappens team Red Bull Racing.

Wie niet uit de toon wil vallen, kan terecht bij een van de vele vrachtwagen met t-shirts, petjes en vlaggen. Daar is de rij nog voor tien uur 's ochtends aanzienlijk langer dan die voor de viskraam. Op dat tijdstip hebben de kinderen die koffie, water en gevulde koeken verkopen het beter bekeken.

Even verderop kijkt Laura van der Meijden met veel plezier om zich heen. "Mijn kinderen deden dat vroeger ook wel, maar die zijn er te oud voor."