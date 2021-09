Oranjezee aan racefans ziet Hamilton de toon zetten in Zandvoort

De kop is eraf. Lewis Hamilton heeft bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Zandvoort de toon gezet. De Brit noteerde voor het oog van een oranjezee aan racefans de beste tijd, voor Max Verstappen en Carlos Sainz.

🚩 RED FLAG 🚩 The drivers have returned to the pits #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/5G1f8A3xv6

Uiteindelijk reed het gros van het Formule 1-veld tussen de vijftien en twintig trainingsronden. Een vrije training duurt altijd één uur, ongeacht of de coureurs de mogelijkheid hebben om hun trainingsronden kunnen rijden.

De onderbreking betekende een tegenvaller voor de coureurs. Het hele raceveld is namelijk gebaat bij het verzamelen van zoveel mogelijk data, omdat niemand nog ervaring heeft kunnen opdoen op het nieuwe circuit van Zandvoort.

Vooral de toevoeging van twee kombochten in bocht 3 en 14 van het circuit had veel nieuwsgierigheid gewekt in de internationale racewereld.

Dat het voor de coureurs even wennen was, bleek ook wel uit de uitglijders van Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Esteban Ocon (Alpine) in de beginfase van de vrije training.