Brest vervangt Kopenhagen als gastheer van de start van de Tour in 2021

Eddy Merckx in het geel in Brest voor de eerste etappe van de Tour van 1974 - AFP

De Tour de France gaat volgend jaar van start in Brest. De Bretonse stad vervangt Kopenhagen, dat zich eerder terugtrok voor Le Grand Départ omdat het kort daarvoor ook een achtste finales van het EK voetbal organiseert. De Deense hoofdstad zal nu in 2022 het begin van de Tour organiseren. Brest was drie keer eerder gastheer van Le Grand Départ. In 1952 was Rik van Steenbergen de beste in de eerste rit van Brest naar Rennes. In 1974 sloeg Eddy Merckx meteen zijn slag in de proloog.

En in 2008 mocht Alejandro Valverde na een lastige eerste rit van Brest naar Plumelec. Slechte herinnering Dumoulin In de Tour van 2018 was Brest voor het laatst startplaats voor de memorabele etappe die eindigde in een zege van Dan Martin op Mûr-de-Bretagne. Het was de etappe waarin Tom Dumoulin kostbare tijd verloor vanwege een gebroken spaak en een tijdstraf wegens stayeren in de finale. In het eindklassement kwam Dumoulin vervolgens 1.51 tekort op de gele trui van Geraint Thomas.

Samenvatting etappe 6: Martin wint, Dumoulin verliest tijd - NOS