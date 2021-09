Van Weyenberg: geen toekomst voor Tata Steel als het zo vuil blijft als nu

Staatssecretaris Van Weyenberg vindt dat er geen toekomst voor Tata Steel in IJmuiden is als het bedrijf zo vuil blijft als nu. "Zoals het nu gaat, kan het niet langer", zei hij vanochtend naar aanleiding van een gisteren gepubliceerd RIVM-onderzoek.

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen die in de buurt van het bedrijf in wonen, worden blootgesteld aan veel meer schadelijke stoffen dan mensen die ergens anders wonen. De Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof zei gisteren al dat de staalindustrie in de IJmond alleen kan voortbestaan als de nadelige effecten op de gezondheid en de leefomgeving zo snel mogelijk verminderen. De demissionaire staatssecretaris van Infrastructuur gebruikte vanochtend soortgelijke woorden. Hij zei dat er gisteren "wel iets is gebeurd".

Vergunningen strenger

Van Weyenberg gaat met de provincie praten. Hij wil die graag helpen de vergunningen strenger te maken en de voorwaarden beter te handhaven. De staatssecretaris zei ook dat hij in de EU zijn best wil doen om de regels voor de staalindustrie aan te scherpen. "Maar dat laatste gaat lang duren en daar kunnen de omwonenden echt niet op wachten."

Van Weyenberg wees erop dat het bij gesprekken over Tata vaak over banen ging, en tegenwoordig ook over het klimaat. "Maar het moet ook echt gaan over de gezondheid van mensen. Dat verdient een volledig volwaardige plaats in de keuzes van de komende maanden."

De directeur van Tata erkende gisteren dat het bedrijf eerder had kunnen beginnen met maatregelen om de fabriek schoner te maken. Van Weyenberg zei daarover: "Doe het sneller en ambitieuzer." Hij voegde eraan toe dat er verschillende manieren zijn waarop Tata minder CO2 kan uitstoten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van waterstof of door CO2 op te slaan.