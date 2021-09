Twents ziekenhuis sluit polikliniek in Oldenzaal vanwege E. colibacterie

Bij een reguliere controle van waterbedrijf Vitens in Oldenzaal en omgeving, is gisteren de E. colibacterie aangetroffen. Daarom zijn de poliklinieken van het Medisch Spectrum Twente vanochtend gesloten. Het is nog niet duidelijk hoe de bacteriën in het water terecht zijn gekomen, meldt RTV Oost.

"Er stonden vandaag een paar afspraken gepland op de poliklinieken", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. "Wij kunnen niet bij elke kraan staan controleren of patiënten het water drinken, maar we zijn wel verantwoordelijk als ze dat wel doen. Daarom hebben we besloten om de afspraken af te zeggen."

Het ziekenhuis zoekt nu naar een oplossing en besluit rond 12.00 uur of de afspraken in de middag wel doorgaan.

Het waterbedrijf adviseert inwoners om het vervuilde kraanwater minimaal 3 minuten te koken voordat het wordt gebruikt voor eten, drinken en tandenpoetsen. Douchen en wassen met het vervuilde water uit de kraan kan volgens Vitens geen kwaad.