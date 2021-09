Zijderveld zwemt in wereldrecord naar vijfde medaille, Kruger pakt weer brons

Zijderveld zwemt in wereldrecord naar haar vijfde medaille in Tokio - NOS

Chantalle Zijderveld heeft op de Paralympische Spelen goud veroverd op de 200 meter wisselslag (S10). Ze scherpte bovendien het wereldrecord aan, met een tijd van 2.24,85 dook ze 0,05 onder de 'oude' toptijd uit 2016 van de Nieuw-Zeelandse Sophie Pascoe.

"Dit was meer dan dromen", reageerde een geëmotioneerde Zijderveld na afloop. "Het is de laatste race van mijn carrière, die je goed wil afsluiten. Dat is gelukt."

De afzwaaiende Zijderveld kroont zich met het nieuwste goud tot absolute koningin van de Nederlandse zwemploeg. Het is voor de 20-jarige zwemster de vijfde medaille en het tweede goud deze Spelen.

Eerder won Zijderveld goud op de 100 meter schoolslag, zilver op de 50 en 100 meter vrije slag en een bronzen medaille op de 100 meter vlinderslag. Nu, op de 200 meter wisselslag, kon ze het zelf nauwelijks geloven, maar ook hier pakte ze een medaille.

Weer brons voor Kruger

Zwemster Lisa Kruger leek lang op het zilver af te stevenen, maar tikte uiteindelijk als derde aan (2.27,86). Het is voor Kruger, die op vier afstanden meedeed in Tokio, haar vierde medaille.

Op de 100 meter vrije slag (S10) en 100 meter rugslag (S10) tikte ze als derde aan, maar op de 100 meter schoolslag (SB9) pakte ze, achter Zijderveld, het zilver.