Geen druk bij volleybalsters: 'Dit is al een heel aangename verrassing'

Uiteraard tempert Selinger, sinds het najaar van 2020 opnieuw bondscoach van de vrouwen (na een eerdere periode tussen 2004 en 2011), de verwachtingen. Hij reisde met een jong en onervaren team naar Roemenië. Al hoopt hij wel dat dit Oranje zo goed is als ze kunnen zijn. "Dat we ons niveau halen. Verder kunnen we de uitslag niet voorspellen."

De doelstelling was een plek in de kwartfinales.

Als de volleybalsters vrijdagavond om 20.00 uur de zaal betreden voor de halve finale op het Europees kampioenschap, weten ze dat er niets van ze wordt verwacht. "Dit is al een heel aangename verrassing", tempert bondscoach Avital Selinger direct de verwachtingen. "Deze wedstrijd tegen Italië is al een heel waardevolle ervaring."

Ook Eline Timmerman benadert het duel frank en vrij. "Hier droom je van als klein meisje. Maar zoals Avital altijd zegt: als we verliezen, dan leren we. En als we winnen, dan winnen we. Het is hopen dat we weinig leren morgen. "

In de eerste periode onder Selinger pakten de vrouwen goud op de World Grand Prix (2007) en zilver op het EK van 2009. Nu stond zijn aanstelling in het teken van een goede prestatie op het WK in eigen land in 2022, maar dit succes is alvast mooi meegenomen.