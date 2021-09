De komende jaren meer paralympische sport bij de NOS

De Paralympische Spelen blijven ook de komende jaren te zien bij de publieke omroep. De NOS heeft de rechten voor de edities van 2022 (winter) en 2024 (zomer) verworven.

Dankzij de nieuwe overeenkomst kan de NOS de Paralympische Winterspelen van Peking in 2022 (150 uur in totaal) en Zomerspelen van Parijs 2024 (240 uur) live uitzenden op televisie en online op NOS.nl, de NOS-app en NPO Start. Ook op de radio kan live verslag worden gedaan van de Paralympics.

Topsport met een verhaal

"De Paralympische Spelen is topsport met daarachter veelal indrukwekkende en inspirerende verhalen. Dat past perfect bij de NOS en bij de publieke omroep", zegt Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS.

"De Paralympische Spelen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld; het is steeds groter, internationaler en competitiever geworden. En met deze groei, groeit ook de journalistieke relevantie."

Rolstoelbasketbalfinale live

De NOS doet sinds 2004 structureel verslag van de Paralympische Spelen. In 2012 was de rolstoeltennisfinale met Esther Vergeer in Londen de eerste paralympische wedstrijd die live op televisie te zien was.

Ook de huidige Paralympische Spelen volgt de NOS op de voet met twee avondprogramma's, waarvan de eerste direct na het NOS Journaal van 20.00 uur, eigen verslaggevers in Tokio en artikelen en vier livestreams op NOS.nl en de NOS-app.

Donderdag was de halve finale van het Nederlandse rolstoelbasketbalsters live op NPO 1. Zaterdag is ook de finale tegen China vanaf 13.13 uur eveneens op NPO 1 te zien.