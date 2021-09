Uit de schaduw van Haase zoekt Van de Zandschulp de weerstand nu juist op

Botic van de Zandschulp in actie op de US Open - Pro Shots

Voor het eerst sinds Wimbledon 2013 staat er weer een Nederlandse man in de derde ronde van een grandslamtoernooi: Botic van de Zandschulp verraste woensdag met een overwinning op Casper Ruud, de nummer elf van de wereld, op de US Open. Vrijdagavond (Nederlandse tijd) speelt hij zijn derderondepartij tegen de Argentijn Facundo Bagnis, de mondiale nummer tachtig. Van de Zandschulp (117 op de wereldranglijst) is bezig aan een uitstekend seizoen en haalde bij alle grandslamtoernooien via de kwalificaties het hoofdtoernooi. "Maar het is niet zo dat hij nu pas komt bovendrijven hoor", vertelt Jacco Eltingh, technisch directeur van de Nederlandse tennisbond (KNLTB). "Hij heeft in de schaduw van Robin Haase doorgewerkt en hij breekt nu geleidelijk door." Piek Volgens Eltingh is het logisch dat Van de Zandschulp nu pas wat bekender wordt. "Tegenwoordig pieken tennissers wat later. Als je jezelf kunt blijven onderhouden en fysiek goed blijft, ligt die piek rond je dertigste. Dat was vroeger wel een paar jaar eerder. Van de Zandschulp heeft nu de kans om zich in de kijker te spelen." NOS-commentator Mark Brasser hoorde voor het eerst van Van de Zandschulp toen hij in 2016 Nederlands kampioen werd door Robin Haase te verslaan. "Hij is geleidelijk aan gekomen. Met ondersteuning van de bond is hij al ver gekomen. Het zou mooi zijn als hij nu een eigen coach krijgt en die ook zelf kan betalen." Voor de internationale tenniswereld is het wel nog even wennen aan de uitspraak van Van de Zandschulp, zo bleek uit het onderstaande fragment met onder anderen voormalig wereldtopper Mats Wilander:

🎾🗽 | Van de Zandschulp schopt het met zijn goede prestaties tot The Cube. Hij maakt indruk. Alleen die naam hè! 👩🏫🌷 #USOpen



📺 Live op Eurosport of stream zonder onderbrekingen via discovery+ pic.twitter.com/dO143OByDw — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 1, 2021

Wat heeft de 25-jarige Van de Zandschulp afgelopen seizoen dan anders gedaan? "Hij is fysiek beter geworden", aldus Eltingh. "Hij had altijd al zware slagen en een mokerservice. Ook zijn forehand is enorm krachtig. Hij is een van de weinige spelers voor wie ik achter de netband zou gaan zitten als hij uithaalt met zijn forehand." Excuses Dat het vooral fysiek beter gaat, ziet Brasser ook. "Dat heeft ook te maken met het fitnessprogramma dat Botic doet. Dat is nu meer op maat. Daarnaast denk ik ook dat hij steeds meer ervaring opdoet, zeker op die grandslamtoernooien. Dat is toch anders tennissen." Eltingh roemt daarnaast ook het mentale werk dat Van de Zandschulp het laatste jaar heeft verzet. "Hij speelt met meer vertrouwen. Vroeger kon hij nog weleens van alles als excuus gebruiken als het niet ging zoals hij wilde. Nu heeft hij meer de instelling: ik doe het echt voor mijzelf."

"Botic koos nog weleens de weg van de minste weerstand", aldus Eltingh. "Ik heb echt respect voor hoe hij is veranderd daarin. Hij zoekt die weerstand nu juist vaker op, zowel op de baan als in gesprekken met ons. Mentaal gaat het echt een stuk beter." Dat was ook de laatste vijf wedstrijden te zien, waarin Van de Zandschulp telkens de eerste set verloor, maar uiteindelijk toch wist te winnen. In de eerste ronde kwam hij zelfs twee sets achter. "Dat is nog wel een verbeterpuntje", zegt Eltingh. "Maar vroeger zou hij dan misschien de handdoek in de ring hebben gegooid en nu niet meer. Hij heeft echt meer vertrouwen en de rust om puntje voor puntje te spelen." Dat ziet Brasser ook. "Hij stapt elke wedstrijd frank en vrij de baan op. Botic is echt een rustige jongen. Dat zag je ook in zijn manier van juichen na afloop. Een timide jongen."

Botic van de Zandschulp in actie tegen Casper Ruud - Getty Images