Ter Schure en Bangma onderstrepen wielrenhegemonie met goud en zilver

Wielrenner Vincent ter Schure heeft met zijn piloot Timo Fransen de titel in de wegwedstrijd van de Paralympische Spelen in Tokio geprolongeerd. Het duo kwam op het kletsnatte parcours solo over de streep van de Fuji Speedway in Tokio.

De voorsprong was zo groot, ruim vijf minuten, dat Ter Schure en Fransen alle tijd hadden om nog voor de finish van de fiets te stappen en de overwinning te vieren.

Achter Ter Schure pakte Tristan Bangma met zijn piloot Patrick Bos het zilver in de wegwedstrijd voor atleten met een visuele beperking. Alexandre Lloveras (en zijn piloot Corentin Ermenault) behaalde brons.