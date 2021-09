CO2-uitstoot 25 procent gedaald, Urgenda-vonnis mogelijk toch gehaald

Kolencentrale Hemweg - ANP

De Urgenda-doelstelling om een kwart minder broeikasgassen uit te stoten, is mogelijk toch gehaald. Volgens voorlopige cijfers van de emissieregistratie van het RIVM was de uitstoot vorig jaar 25,4 procent lager ten opzichte van het jaar 1990. Vooral de daling in 2020 was fors: er werd 9 procent minder CO2 uitgestoten dan in 2019. Eerder dit jaar werd op basis van niet definitieve cijfers ingeschat dat het Urgenda-doel net niet gehaald zou worden. Inmiddels is van meer sectoren bekend hoeveel de daadwerkelijke uitstoot was, en blijkt de daling groter. Volgens de rechter in de Urgenda-zaak moest Nederland aan het eind van vorig jaar 25 procent minder uitstoten in vergelijking met 1990. Toch stelt het RIVM dat ook nu de cijfers nog niet helemaal definitief zijn. "Nog steeds is een deel gebaseerd op schattingen. Als er net een paar cijfers de andere kant opvallen, is het mogelijk om alsnog onder de 25 procent terecht te komen", zegt Margreet van Zanten van de emissieregistratie. De afname komt waarschijnlijk uit tussen de 24 en 27 procent. Grootste daling door? De grootste daling vond vorig jaar plaats in de elektriciteitssector, vooral door minder gebruik van steenkool. De Hemweg-kolencentrale werd eind 2019 gesloten en het effect daarvan was vorig jaar te merken. Een andere grote kolencentrale op de Maasvlakte was vorig jaar vanwege technische problemen langdurig buiten gebruik. De impact van corona op de CO2-uitstoot is overigens maar beperkt, stelt het RIVM. Alleen bij het weg- en vliegverkeer werd er duidelijk minder uitgestoten. De hoeveelheid broeikasgassen in de industrie was vrijwel gelijk met het jaar ervoor.

9 procent daling Broeikasgassen zoals CO2 (koolstofdioxide), maar ook methaan, lachgas en F-gassen, zorgen voor klimaatverandering. De uitstoot van broeikasgassen wordt weergegeven in zogenaamde CO2-equivalenten (omgerekend naar het effect van CO2). Vorig jaar was de totale uitstoot in Nederland 164,5 megaton CO2-equivalenten. Dit was 16,2 megaton minder dan in 2019, oftewel een daling van 9 procent.

De lockdown leidde ook maar beperkt tot minder luchtvervuiling. Het minder opstijgen en landen van vliegtuigen had bijvoorbeeld wel een afname van de uitstoot van stikstofdioxide van ongeveer 50 procent tot gevolg, maar op de totale hoeveelheid luchtvervuiling is dat vermoedelijk maar een paar procent. In het wegverkeer reden personen- en bestelauto's ongeveer 17 procent minder kilometers dan een jaar eerder. Ook de maximale snelheid van 100 kilometer per uur die auto's mogen rijden op snelwegen speelt een rol. Maar de grootste reden voor de daling in die sector is het steeds schoner worden van de uitstoot van auto's.

6 tot 7 miljard extra Eerder deze zomer zei Marjan Minnesma van Urgenda opnieuw naar de rechter te willen stappen, omdat ze vond dat het kabinet te weinig deed met het eerdere vonnis in de spraakmakende klimaatrechtszaak. Deze week werd bekend dat het kabinet 6 tot 7 miljard euro extra wil uitgeven om de uitstoot te verminderen. Volgens ingewijden in Den Haag vloeit dat besluit voort uit het vonnis van de rechter, waardoor het kabinet gedwongen werd extra stappen te nemen.