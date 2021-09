'Steunpakketten voor cultuur moeten blijven, anders heb je alles voor niks gedaan'

De cultuurwethouders van de vier grote steden roepen de regering op om de coronasteun aan culturele instellingen niet stop te zetten. Dat gebeurt volgens plan op 1 oktober. In een open brief aan het kabinet in de Volkskrant schrijven de wethouders dat de steun dan al verdwijnt voordat de bezoekersaantallen weer op het oude niveau zijn.

"Het optimistische nieuws van het CBS over de economie geldt niet voor de cultuursector. Het duurt nog jaren voordat ze alle verliezen hebben ingehaald", zegt de Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens schattingen van een speciaal opgerichte taskforce komt de schade voor de culturele sector dit jaar uit op 2,8 miljard euro. Sommige musea verwachten dit jaar tot driekwart minder bezoekers dan in 2019, het laatste jaar voor de uitbraak van de coronapandemie.

'Veel kapitaal verloren gegaan'

De reserves van de sector zijn op, zeggen de cultuurwethouders van de vier grote steden. En er is veel creatief kapitaal verloren gegaan doordat veel mensen zijn ontslagen en in een andere sector zijn gaan werken. Verder blijven veel bezoekers weg omdat ze bang zijn besmet te raken met het coronavirus.

Het stopzetten van financiële steun is de doodsteek voor de sector, vinden de wethouders.

"Als je nu de steun eruit trekt, heb je eigenlijk alles voor niks gedaan", zegt wethouder Meliani. Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel geld in de culturele sector gepompt, maar ze hebben geen geld om de verliezen van nu goed te maken.

"Het is een groot probleem als instellingen omvallen", zegt Meliani. "Want voor de werkgelegenheid, de leefbaarheid en talentontwikkeling van ons land is een levensvatbare cultuursector van cruciaal belang."