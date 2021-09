Formule 1-fans in Zandvoort: 'Kijk hier al het hele jaar naar uit'

De eerste raceliefhebbers waren al vroeg onderweg naar het circuit. "Ik heb de eerste trein genomen vanuit Amsterdam", zegt een fan, gekleed in Red Bull Racing-kleding, van het team van Max Verstappen, in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb hier het hele jaar naar uitgekeken."

"Ik kijk het meest uit naar het gevecht tussen Hamilton en Verstappen", zegt een racefan. Samen met zijn vrouw en kinderen is hij onderweg naar het circuit. Allemaal hebben ze oranje kleding aan. "Als Max wint, dan gaan we natuurlijk helemaal uit onze pan."

De eerste vrije training start om 11.30 uur. De tweede vrije training begint om 15.00 uur.

Boerenprotest

Terwijl de fans zich opmaken voor de eerste vrije training, voeren zo'n twintig boeren actie langs de toegangsweg naar het circuit. Met twaalf tractoren zijn ze vanaf Scheveningen en Noordwijk over het strand naar Zandvoort gereden.

Ze vragen aandacht voor eerlijke prijzen voor hun producten. De actie is gericht tegen supermarktketen Jumbo, een van de grote sponsors van de Dutch Grand Prix. Ze eisen een gesprek met Jumbo-eigenaar Frits van Eerd. Een van de boeren zegt tegen NH Nieuws: "We zijn hier niet voor stikstof", zegt hij. "En we vinden dat de Formule 1 moet doorgaan, maar we willen in gesprek over betere prijzen."

De race in Zandvoort is een logistieke operatie van jewelste. Want hoe krijg je 70.000 mensen op een plek, die bekendstaat als onbereikbaar?