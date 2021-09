Forse normoverschrijding asfaltfabriek Nijmegen, omwonenden woest

Asfaltcentrale APN blijkt meer schadelijke stoffen te hebben uitgestoten dan is toegestaan. Bij een onaangekondigde inspectie werd zeventien keer de toegestane norm gemeten. Omwonenden zijn woest, ook omdat ze het nieuws via een omweg moesten vernemen.

De bewoners van de omliggende wijk kregen een brief toegespeeld waarin de gemeente het bedrijf APN dreigt met een boete. Omdat de norm "in zeer ruime mate wordt overschreden" kan een dwangsom van 50.000 euro worden opgelegd als het bedrijf niets verbetert.

"Beste buurt, er is niks aan de hand want al die bedrijven houden zich keurig aan de norm. Nou, dat is dus niet waar", constateert Roel van Tiel van de Vereniging Dorpsbelang Hees verontwaardigd bij Omroep Gelderland. "Als je dat risico willens en wetens elke dag weer over de buurt uitstoot, snap ik niet dat je dan als wethouder rustig kan slapen. Dat dat gewoon in jouw stad gebeurt."

Reactie afgewacht

Wethouder Jan Wijnia wil niet voor de camera reageren bij de regionale zender, maar laat schriftelijk weten dat het de bedoeling was de wijk te informeren als er een reactie van APN was. "Het bedrijf krijgt wel altijd eerst de ruimte om te reageren. Zodra we weten wat het bedrijf hier voor de korte en de lange termijn aan gaat doen, delen we dat met wijkvertegenwoordigers."

Ook benadrukt Wijnia dat er bij andere onaangekondigde inspecties van het bedrijf geen overschrijdingen zijn vastgesteld. "We houden de luchtkwaliteit al decennia in de gaten en weten heel veel daarover", schrijft hij over de situatie rond het industriegebied. "Goede luchtkwaliteit is heel belangrijk."

Omroep Gelderland heeft ook eigenaar bouwbedrijf Dura Vermeer van de asfaltcentrale om een reactie gevraagd. Dat bedrijf zegt nog met een verklaring te komen.

Onrust blijft

Omwonenden zijn er niet gerust op. "Als mijn kinderen zeggen: mama, gaan wij nu dood door die vieze lucht? Daar krijg ik als ouder gewoon tranen van in mijn ogen", zegt Chantal de Hommel, die vlak bij de centrale woont.

Een andere buurtbewoner legt een verband met verschillende kankergevallen in haar omgeving. "Het is te schandalig voor woorden. Het is kanker wat de klok slaat. Kijk hier eens in de hele wijk. Het is allemaal kanker", zegt Dory Ochtman. "Dat is toch geen toeval?"

Roel van Tiel van Dorpsbelang Hees vindt bovendien dat de boete van 50.000 euro waarmee de gemeente dreigt te laag is. "Nou, daar zal zo'n fabriek wakker van liggen. Die heeft een miljoenenomzet." Hij vindt dat bij een dergelijke normoverschrijding de fabriek meteen stilgelegd moet worden.